Quem saiu do "BBB 25"? Diego Hypolito é eliminado com 59,77% dos votos

Diego Hypolito foi eliminado, nesta quinta-feira (17), do Big Brother Brasil 25 . Com 59,77% da média dos votos, ele é o 20º participante a deixar a casa.

Ela disputou a preferência do público com Renata e Vitória Strada , que receberam respectivamente 39,26% e 0,97% dos votos. Agora restam quatro brothers no jogo .

Quem é Diego Hypolito?

Diego Hypolito, 38 anos, é um ex-ginasta nascido em Santo André, São Paulo, e que participou do BBB 25 com a irmã Daniele Hypolito , 40 anos.

Ele afirma que sempre se espelhou na irmã. Assim como ela, foi pioneiro na ginástica — sendo o primeiro ginasta masculino do Brasil e da América do Sul a conquistar uma medalha em Campeonatos Mundiais da modalidade.

Atleta de alta performance, já teve que operar o pé, o joelho e o ombro. A recompensa dos esforços da vida inteira dedicado à profissão veio com a medalha de prata nas Olimpíadas do Rio, em 2016.

Como foi a formação do paredão?

O participante com o pior desempenho na prova seria emparedado e, nesse caso, foi Diego Hypolito quem levou a pior. Na sequência, o líder João Pedro indicou Vitória Strada à berlinda , e o voto da casa completou o paredão com Renata.

Quem ainda está no BBB 25?

Quem já foi eliminado do reality show?

