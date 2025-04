Quem saiu do "BBB 25"? Daniele Hypolito é eliminada do reality com 50,37% dos votos

Daniele foi a 15ª participante eliminada da edição. TV Globo / Reprodução

Daniele Hypolito foi a eliminada deste domingo (6) com 50,37% dos votos, no 13º paredão do Big Brother Brasil 25.

Ela disputou a preferência do público com João Pedro e Maike. Daniele foi a 15ª participante a deixar a edição.

Quem é Daniele Hypolito?

A ex-sister é ginasta, tem 40 anos, e nasceu em Santo André, em São Paulo. Ela é irmã do também ginasta Diego Hypolito, com quem entrou no BBB 25.

Foi duas vezes eleita a melhor atleta do Brasil, 14 vezes campeã brasileira, disputou cinco Olimpíadas e foi também a primeira mulher a ganhar uma medalha em mundiais. Assim como o irmão, depois que encerrou a carreira, começou a atuar como artista circense.

A ginasta tem um relacionamento de 11 anos com o marido Fábio Castro, professor de dança, e não tem filhos. Depois que parou de competir, Daniele também passou a dar palestras e foi comentarista da Globo nos Jogos Olímpicos de 2024.

Como foi a formação do 13º Paredão?

Na sexta-feira (4), João Gabriel venceu a prova do anjo e garantiu a imunidade para si mesmo. O brother era um dos alvos da líder Vitória Strada, que também tinha colocado em sua “mira” João Pedro e Renata. Na hora de fazer sua indicação, a atriz optou por mandar João Pedro ao paredão.

Depois, de acordo com a dinâmica do 13º paredão, os participantes que terminassem a última prova do líder como 2º e 3º colocados deveriam indicar alguém, em consenso. Delma e Maike precisaram tomar essa decisão no confessionário e optaram por Daniele Hypolito.

Em seguida, brothers e sisters votaram. O participante mais votado completaria o paredão. Com cinco votos, Maike foi o mais apontado pela casa e completou a berlinda.