Qual a melhor novela da Globo? Enquete GZH aponta a favorita do público

No clima dos 60 anos da Globo , celebrado neste dia 26 de abril, a redação de GZH abriu uma votação e definiu as 20 novelas que podem disputar o páreo de melhor folhetim da emissora.

Enquete aponta novela favorita do público de GZH

O público escolheu e, com ampla vantagem, Roque Santeiro foi consagrada como a favorita dos leitores, conquistando 27,1% dos votos . Avenida Brasil ficou em segundo lugar com 17,6% dos votos .

Como será a comemoração dos 60 anos da Globo?

As celebrações começaram ainda na quinta-feira (24), com um esquenta que apresentou uma edição especial do Vídeo Show.

Na última sexta-feira, o Globo Repórter mergulhou em uma linha do tempo da TV Globo e apresentou histórias de bastidores e desafios que moldaram a emissora ao longo do tempo.

