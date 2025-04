Por que Renata venceu o "BBB 25"?

Renata Saldanha é a campeã do "BBB 25". Fabio Rocha/TVGlobo / Divulgação

A previsão se confirmou: Renata Saldanha venceu o BBB 25. A cearense conquistou 51,90% dos votos e o prêmio de R$ 2,7 milhões na madrugada desta quarta-feira (23). Guilherme, com 43,38%, e João Pedro, com 4,72%, completaram o pódio.

Enquetes realizadas por diferentes portais da internet já sinalizavam a ampla vantagem de Renata sobre os concorrentes. Dessa forma, a torcida dela merece reconhecimento, já que conseguiu eliminar os grandes favoritos da edição, criando um cenário confortável para que a sister disputasse a final.

Não por acaso, a maior lição deixada pelo BBB 25 é que a mudança no esquema de votação ainda não é páreo para a força dos fã-clubes. Desde a edição passada, as eliminações ocorrem pela média calculada entre o voto único, por meio do qual o espectador pode votar uma única vez em quem deseja eliminar, e o voto da torcida, que não coloca limite à quantidade de votos dados por cada um.

O sistema foi criado para evitar a repetição de desfechos como o do BBB 23. Naquela edição, Amanda Meirelles tornou-se campeã sem ter tido qualquer relevância para o jogo, graças apenas aos mutirões organizados por sua torcida.

A vitória de Renata, porém, provou que a mudança ainda não é suficiente para garantir a vontade da maioria. Isso porque, em boa parte dos paredões que disputou, a cearense foi a mais votada na modalidade de voto único. Ou seja: um número maior de espectadores queria que Renata saísse do BBB, mas a sister se salvou pelo voto da torcida.

O mesmo aconteceu na final: Guilherme venceu a cearense no voto único, mas terminou a edição em segundo lugar. A bailarina levou a melhor no voto da torcida.

Renata disputou a final ao lado de Guilherme e João Pedro. TV Globo / Reprodução

A vitória de Renata foi justa?

Embora o resultado tenha sido criticado nas redes sociais, não é possível comparar a vitória de Renata com a de Amanda Meirelles. Diferentemente da campeã do BBB 23, ela movimentou o jogo e esteve no centro de alguns dos principais enredos da temporada.

Renata entrou no BBB 25 ao lado da amiga Eva e logo chamou atenção com sua personalidade marcante, postura firme e envolvimento direto nas principais decisões da casa.

Criada em um bairro periférico da capital cearense, a campeã viu na arte e no esporte uma forma de transformar sua realidade. A disciplina e paixão pela dança e pelo movimento estiveram presentes desde o início do programa, onde foi líder uma vez e disputou seis paredões.

A relevância no jogo, contudo, surgiu após a vitrine do Seu Fifi. A dinâmica levou a sister até um shopping do Rio de Janeiro, de onde recebeu informações externas passadas diretamente pelo público. Ao retornar para o confinamento, ela demonstrou que finalmente havia acordado para o jogo.

Ao anunciar a vitória de Renata, Tadeu Schmidt destacou a trajetória da sister:

— Você fez tudo, absolutamente tudo que se pode pedir pra alguém que vai pra uma dinâmica como a da vitrine do seu Fifi. Você ouviu aquela enxurrada de informações, prestou muita atenção, absorveu e voltou pra ação. Sabe aquelas caixinhas de música, que você dá corda e surge uma bailarina dançando? Ali na vitrine, o público abriu a caixinha, pediu pra você dançar e te deu corda. E a bailarina voltou com tudo.

O apresentador ainda ressaltou que Renata "é exemplo de como lutar por uma vida melhor".

— A caixinha de música nunca mais vai se fechar. Nunca mais vai faltar corda. E a bailarina vai dançar pra sempre na memória do público. Porque seus passos entraram pra história.