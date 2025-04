Morte de Rubinho em "Vale Tudo": relembre o final trágico do personagem na primeira versão da novela

O personagem Rubinho teve, mais uma vez, uma morte trágica. Apesar de algumas mudanças na trama do remake de Vale Tudo , a narrativa central da morte inesperada do músico se repetiu.

Na versão original da novela, Rubinho se despede de Raquel e de Maria de Fátima antes de viajar para Nova York . Já no avião, ele acidentalmente coloca uma etiqueta com seus dados em uma mala cheia de dinheiro.

Na nova versão, Rubinho segue confundindo as malas, mas porque ganha uma mala idêntica à que estava no aeroporto. O avião decola com destino a Nova York, mas pousa em Paraty por conta do mal súbito do músico.