"Minha Mãe Com Seu Pai": Sabrina Sato conta detalhes de novo reality show em que filhos ajudam os pais a namorar

Diferentes encontros e dinâmicas prometem colocar os participantes, com idades entre 41 e 55 anos, para flertar. O diferencial do reality é que os solteiros estarão o tempo todo recebendo dicas e orientações de "especialistas" — os próprios filhos. Porém, os pais e as mães não sabem a verdadeira identidade dos conselheiros.

— É um experimento social que a gente nunca viu acontecer na televisão. É uma inversão de papéis, na qual os filhos têm o poder de opinar sobre o que o seu pai ou a sua mãe vai fazer, tendo acesso a uma versão que, normalmente, não é mostrada para eles — adianta Sabrina — Isso é muito curioso. O público vai perceber que em várias situações o filho não reconhece as atitudes dos pais.

Baseado em um formato que fez sucesso em outras partes do mundo, o programa contará com 10 episódios, exibidos em três etapas. Os quatro primeiros capítulos ficarão disponíveis nesta quarta (30), enquanto os de número cinco a oito chegarão na próxima semana, no dia 7. Os dois episódios finais vão ao ar em 14 de maio.

Como será o reality show

O programa buscará inverter uma lógica comum, em que os pais querem saber de tudo sobre os filhos e interferir na vida amorosa deles. Dessa vez, os mais jovens estarão na posição de comando, o que promete arrancar diversas reações do público:

— Minha expectativa é a melhor possível. É um programa bem divertido e diferente de tudo que já vimos — opina a apresentadora — O público vai se entreter, mas também vai se emocionar e, com certeza, se identificar. É bem possível que discussões surjam nas redes sociais a partir de temas que aparecem por conta da dinâmica entre filhos e pais, de algumas decisões.

Sabrina Sato ressalta que terão momentos engraçados com filhos ciumentos, e outros emocionantes e íntimos.

— Você começa a entender a história, as dificuldades e até traumas que algumas pessoas já viveram em outras relações através das atitudes que são apresentadas no reality — completa.

Próximas novidades

A produção original Globoplay é o primeiro reality da Globo a ser lançado diretamente para o streaming neste ano. Mas a plataforma não para por aí: outras duas séries do gênero devem estrear nos próximos meses.