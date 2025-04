"Me vesti sozinha, na correria": Cristina Ranzolin explica por que apareceu com a calça virada no "Jornal do Almoço"

Situação inusitada viralizou nas redes sociais. RBS TV / Reprodução

Um momento bem-humorado no Jornal do Almoço virou assunto nas redes sociais na última terça-feira (15). Ao final do telejornal, Cristina Ranzolin surgiu no ar com a calça vestida ao contrário.

O "erro" só veio à tona porque o colega de bancada Marco Matos resolveu contar tudo ao vivo, no encerramento da edição.

A cena, que rendeu gargalhadas no estúdio e entre os telespectadores, virou tema no Timeline da Rádio Gaúcha, nesta quarta-feira (16). Os dois estiveram no programa matinal e comentaram a situação.

"Percebi quando fui botar a mão no bolso"

O momento ocorreu no final do Jornal do Almoço, já com a descida dos créditos. Enquanto finalizava o telejornal, Marco brincou com Cristina Ranzolin sobre a situação:

— Bom, Cris, tu não tem burnout, eu tenho certeza. Mas que tu tava com pressa hoje, tava, porque tu botou a calça ao contrário. Levanta aí, mostra.

Cristina, que usava um conjunto laranja, levou a situação na esportiva e confirmou que havia se vestido às pressas.

— Não precisava contar, né, Marco? Passei todo o programa me escondendo. Quando fui colocar a mão no bolso, percebi que estava virado para trás. Realmente coloquei a calça ao contrário — disse.

Bastidores da "calça virada"

A apresentadora detalhou o que aconteceu nos bastidores. Segundo ela, uma reunião se estendeu e impediu que vestisse o figurino com calma.

Como a figurinista estava almoçando, acabou se trocando sozinha, na pressa, minutos antes de entrar no estúdio.

— Eu me vesti sozinha, na correria. O zíper é na frente, né? Então botei para a frente, nem me olhei no espelho e já saí correndo para o estúdio, atrasada. Quando começamos o jornal, fui botar a mão no bolso e percebi que ia pra trás e que a calça estava com um volume maior na frente — se explicou.

Marco revelou que esperou o fim do telejornal para fazer a brincadeira, pois o programa havia tratado de assuntos sérios, como a morte de um bebê.

A ideia, segundo ele, era encerrar com leveza, após uma reportagem sobre ambiente de trabalho e burnout.

— Eu pensei, tivemos muitas reportagens sérias, na sequência. E aí ficava difícil de trazer uma leveza, então quando terminou, eu disse que ela não tem burnout, mas tem muita pressa, porque hoje veio com as calças viradas — brincou.

Ouça a entrevista completa: