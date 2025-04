Lobo-terrível: espécie recriada por startup é a mesma de "Game of Thrones"? Entenda

John Snow e Bran Stark com os filhotes de lobo gigante. Divulgação / HBO

Na série Game Of Thrones, os lobos gigantes são uma espécie retratada como seres excepcionalmente grandes e inteligentes. Considerados seres míticos na maior parte de Westeros, os habitantes do Norte reconheciam que eram reais, porém, raramente encontrados: relatos vinham dos guardas que formam a Patrulha da Noite e cuidavam do reino para além da Muralha.

Os lobos gigantes retratados na série existiram de verdade e foram extintos há cerca de 10 mil anos. Nesta semana, a startup de engenharia genética Colossal Biosciences recriou a espécie chamada lobo-terrível.

Os lobos em Game Of Thrones

Leais e nobres são a forma como os lobos são retratados. Na série, o animal simboliza o clã dos Starks, uma das grandes casas de Westeros e principal casa do Norte.

Ned Stark, durante uma saída, se depara com uma loba gigante falecida e suas crias. Dissuadindo o pensamento inicial do pai de matá-los, John Snow então sugere que os filhos legítimos de Eddark fiquem com os filhotes, já que encontrar lobos na quantidade exata era um claro sinal que não deveria ser desprezado.

Assim, Rob, Bran, Arya, Sansa e Rickon ganham filhotes. Ao final, aparece um sexto filhote de lobo que passa a ser de Snow, o filho bastardo.

Ao longo das temporadas, os lobos protegem os Starks de diversos perigos. No fim da série, apenas Fantasma, o lobo de John Snow, sobrevive.

Como foram feitos os lobos em Game Of Thrones?

Ainda era um sonho distante a possibilidade de reviver uma espécie já extinta. Durante as gravações de Game Of Thrones, a produção contou com o uso de cães da espécie Inuit do Norte, resultados do cruzamento de Huskie Siberiano com Malamutes-do-alasca. A espécie possui aspecto de lobo e auxiliou a série na retratação dos predadores gigantes.

Efeitos de CGI foram usados para aumentar o tamanho e deixá-los com uma dimensão compatível com o lobo gigante.