Após a eliminação de Maike do Big Brother Brasil 25 , o programa, que segue em " modo turbo ", realizou mais uma prova do líder nesta quinta-feira (10). Todos os participantes disputaram a liderança, e João Pedro levou a melhor.

Os quatro piores colocados da disputa — Vilma, Vitória Strada, Diego Hypolito e Renata — votaram entre si para decidir quem estará no paredão. Com três votos, Renata foi a escolhida.

Como foi a prova do líder do BBB 25

A prova do líder teve como tema a jornada para conquistar o primeiro apartamento. Na fase classificatória , cada participante competiu individualmente em uma raia , que representava um momento da vida em que o sonho da casa própria ganha força — como "recém-casados", "mudança de cidade", "bebê a caminho", "saindo da casa dos pais", entre outros.

Cada raia possuía duas etapas . Na primeira, os jogadores precisavam encontrar seis cartões escondidos dentro de tanques com bolinhas. Cada cartão representava um passo na jornada da casa própria e devia ser colocado em uma caixinha correspondente .

Na segunda fase , após completar os seis passos, o jogador montava um quebra-cabeça com a imagem de uma área de lazer de um empreendimento. Ao finalizar o quebra-cabeça, era preciso apertar um botão para encerrar o tempo.

Quem escolheu a chave correta foi João Pedro e, com isso, levou a liderança e um apartamento novinho em folha.

Como será a dinâmica dos próximos dias no BBB 25

Com uma nova liderança e um emparedado, a dinâmica segue nesta sexta-feira (11), com a disputa de uma prova do anjo — que não será autoimune — e uma nova formação de paredão.