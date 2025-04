HBO renova "The Last Of Us" para a terceira temporada

Produção baseada no jogo de videogame homônimo conquistou fãs ao redor do mundo. HBO / Divulgação

A série dramática The Last Of Us, da HBO, foi renovada para a terceira temporada. A segunda temporada da série estreia no próximo domingo (13) às 22h. Os capítulos estarão disponíveis no canal e na plataforma de streaming Max.

Francesca Orsi, vice-presidente executiva de programação e chefe de séries e filmes de drama da HBO, comentou sobre o orgulho do streaming pela produção da segunda temporada de The Last Of Us e na expectativa para a terceira temporada confirmada.

— Estamos empolgados em levar o poder narrativo de Craig e Neil para o que sabemos que será uma terceira temporada igualmente emocionante e extraordinária — declarou ela.

Com 24 indicações ao Emmy, das quais venceu oito prêmios, a produção baseada no jogo de videogame homônimo conquistou fãs ao redor do mundo. Protagonizada por Pedro Pascal, que vive o personagem Joel, e Bella Ramsey, que interpreta Ellie, a trama segue uma sociedade pós-apocalíptica 20 anos depois do surto pandêmico de um fungo.

Segunda temporada

Cinco anos se passaram dos eventos da primeira temporada e o passado de Joel e Ellie os alcança, levando-os a um conflito entre ambos e a um mundo ainda mais perigoso e imprevisível do que aquele que abandonaram.

Pedro Pascal está de volta como Joel, assim como Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy e Rutina Wesley como Maria. A série reúne ainda novos nomes como Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord e Danny Ramirez.

Os novos episódios serão lançados semanalmente aos domingos, como de praxe nas produções originais da HBO e Max.

Veja o trailer da segunda temporada