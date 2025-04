Pódio foi formado apenas com participantes do grupo pipoca.

A cearense Renata Saldanha foi declarada campeã do BBB 25 na madrugada desta quarta-feira (23), com 51,90% dos votos. Ela conquistou R$ 2,7 milhões como prêmio.

Guilherme, com 43,38%, e João Pedro, com 4,72%, completaram o pódio formado apenas com participantes do grupo pipoca.