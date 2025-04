Enquetes indicam o eliminado no 15º paredão do "BBB 25"; veja quem deve sair

15º paredão do "BBB 25" tem disputa apertada entre dois brothers. Globo / Divulgacao

O 15º paredão do BBB 25 está formado: Maike, Renata e Vinicius disputam a preferência do público. Com o programa em modo turbo, um deles será eliminado na quinta-feira (10).

Enquetes realizadas por diferentes portais medem a temperatura da votação. Conforme levantamentos consultados, há uma disputa acirrada entre Maike e Vinicius (confira as parciais abaixo).

Vale lembrar que as enquetes não têm ligação com a votação oficial do gshow. Ainda assim, as pesquisas servem como demonstrativo de como está a disputa.

Resultados parciais das enquetes "BBB 25"

Veja os resultados das pesquisas de diferentes sites por volta das 16h desta quinta-feira (10)

Enquete GZH

Maike - 43,1%

- 43,1% Renata - 5,8%

- 5,8% Vinicius - 51,1%

UOL

Maike - 42,38%

- 42,38% Renata - 2,79%

- 2,79% Vinicius - 54,83%

Extra

Maike - 50,25%

- 50,25% Renata - 2,9%

- 2,9% Vinicius - 46,85%

O Povo

Maike - 45,95%

- 45,95% Renata - 8,43%

- 8,43% Vinicius - 45,62%

Folha

Maike - 44,62%

- 44,62% Renata - 9,07%

- 9,07% Vinicius - 46,31%

Como votar no BBB 25?

Para participar da votação, é necessário ter uma conta Globo. A criação da conta é gratuita e pode ser feita conectando as contas do Facebook ou do Gmail. Para criar sua conta, clique aqui; Para quem estiver fazendo o primeiro cadastro, um e-mail de confirmação e ativação da conta Globo é enviado; Depois, é necessário informar o número de telefone para receber um código de confirmação; Após essa etapa, basta informar o CPF para ficar apto a votar.