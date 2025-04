Enquete GZH aponta quem deve ser eliminado no 16º paredão do "BBB 25"

Renata, Vitória Strada e Vinicius estão no paredão. Divulgação / TV Globo

Renata, Vitória Strada e Vinicius disputam a preferência do público no 16º paredão do BBB 25. O mais votado deixará o programa neste domingo (13).

Uma enquete realizada por GZH indica o clima da disputa entre os participantes. A enquete é um termômetro do resultado, mas não tem relação com a votação realizada pela Globo.

Quem será eliminado do "BBB 25"?

Às 13h30min deste domingo, Renata aparece como a possível eliminada do reality, com mais de 50% dos votos. Vinicius aparece na sequência, enquanto a gaúcha Vitória Strada parece ser coadjuvante na disputa.

Enquete GZH

Renata - 54,4%

- 54,4% Vinicius - 42,2%

- 42,2% Vitória Strada - 3,4%

Como foi a formação do paredão?

A formação do paredão começou logo após a prova do líder, na quinta-feira (10). Os quatro piores colocados na disputa — Vilma, Vitória Strada, Diego Hypolito e Renata — tiveram de votar entre si para decidir quem estaria no paredão: escolheram Renata.

Na sexta-feira (11), o líder João Pedro indicou Vitória Strada para a berlinda. Em seguida, os demais participantes votaram na sala. Vinicius teve quatro votos, dois a mais do que Diego Hypolito (veja dinâmica abaixo). É bom lembrar que Delma estava imune por escolha de Vinicius, vencedor da prova do anjo.

Para quem foram os votos

Diego Hypolito votou em Vinicius ;

; Guilherme votou em Vinicius ;

; Vitória Strada votou em Vinicius ;

; Renata votou em Vinicius ;

; Delma votou em Diego Hypolito;

Vinicius votou em Diego Hypolito.

Como votar no BBB 25?

Para participar da votação, é necessário ter uma conta Globo. A criação da conta é gratuita e pode ser feita conectando as contas do Facebook ou do Gmail. Para criar sua conta, clique aqui; Para quem estiver fazendo o primeiro cadastro, um e-mail de confirmação e ativação da conta Globo é enviado; Depois, é necessário informar o número de telefone para receber um código de confirmação; Após essa etapa, basta informar o CPF para ficar apto a votar.