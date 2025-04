Enquete GZH aponta quem deve ser eliminado no 15º paredão do "BBB 25"

Enquete do paredão do "BBB 25" aponta disputa acirrada entre dois participantes.

Maike, Renata e Vinicius disputam a preferência do público no 15º paredão do BBB 25 . O mais votado deixará o programa nesta quinta-feira (10).

Uma enquete realizada por GZH indica o clima da disputa entre os participantes. A enquete é um termômetro do resultado, mas não tem relação com a votação realizada pela Globo.

Quem será eliminado do "BBB 25"?

Às 10h30min desta quinta-feira, Vinicius aparece como o possível eliminado do reality , com mais de 50% dos votos. Maike aparece na sequência, enquanto Renata parece ser coadjuvante na disputa.

Enquete GZH

Como foi a formação do paredão?

Como votar no "BBB 25"?

Quem ainda está no "BBB 25"?

Para assistir à RBS TV de maneira simples, em qualquer hora, em qualquer lugar e sem pagar nada por isso, conecte a antena interna UHF no seu televisor. No controle remoto da TV, pressione: "menu", "antena", "busca de canais" e então aperte "ok". O botão pode variar de acordo com o fabricante. Pronto! Agora você pode assistir à RBS TV de graça com sinal digital.