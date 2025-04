Enquete "BBB 25": João Pedro, Renata ou Vitória Strada, vote em quem você quer eliminar no último paredão

João Pedro, Renata e Vitória Strada estão no paredão. Fábio Rocha / Globo / Divulgação

O BBB 25 já tem o primeiro finalista. Guilherme venceu a prova de resistência e garantiu vaga no top 3 da edição. Agora, João Pedro, Renata e Vitória Strada estão no último paredão do programa.

A eliminação ocorre no programa de domingo (20), a partir das 23h10min, segundo cronograma da Globo. Os dois participantes que não forem eliminados estarão na final do BBB 25, que ocorre na próxima terça-feira (22).

Enquete GZH

Zero Hora realiza uma enquete não oficial para saber a preferência do público neste paredão. A apuração funciona como um termômetro do resultado, que será conhecido no domingo, mas não tem relação com a votação realizada pela Globo.

Como foi a formação do paredão?

A última prova do líder começou após a eliminação de Diego Hipolito, na quinta-feira (17). O desafio, por tradição, foi de resistência.

A primeira pessoa a sair da prova foi Vitória Strada. Horas depois, João Pedro desistiu.

A um minuto de completar 12 horas de resistência, Guilherme saiu do desafio após Renata anunciar a desistência.

O fisioterapeuta foi o último a sair e garantiu a vaga na final. Os outros três brothers foram automaticamente para o último paredão da edição.

Quem já foi eliminado do reality show?