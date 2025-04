Bella Campos é Maria de Fátima em "Vale Tudo". Globo / Divulgação

No capítulo de Vale Tudo desta segunda-feira (14), Maria de Fátima (Bella Campos) vai mostrar que está mesmo disposta a qualquer coisa para se dar bem na vida.

Na trama, prevista para começar às 21h20min, Solange (Alice Wegmann) deve flagrar a primeira cena forjada pela vilã, que tem o objetivo de conquistar um herdeiro e ficar rica.

Além do resumo do remake de Manuela Dias, Zero Hora também preparou um compilado de tudo que ocorrerá em Garota do Momento e Volta Por Cima nesta noite. Confira.

O que vai acontecer Vale Tudo nesta segunda-feira?

O folhetim de Manuela Dias está previsto para começar as 21h20min desta segunda-feira.

Resumo de Vale Tudo

Maria de Fátima mente para Solange sobre a condição financeira da mãe. Rubinho inventa para Renato que mora em Nova Iorque. Renato se envolve em um acidente com Jarbas. Bartolomeu compartilha com Eunice seu medo de ser demitido do jornal. Maria de Fátima forja uma situação para atrair Afonso, e Solange vê. Lucimar desconfia de Gilda sobre o roubo dos sanduíches.

Consuêlo deixa Ivan furioso ao contar que Marco Aurélio se apossou de sua ideia para a empresa. Renato convida Rubinho para tocar no evento de Paraty. Otávio elogia a comida de Raquel para Poliana. Renato descobre que Rubinho não mora em Nova Iorque. Raquel questiona Ivan por ter posto o emprego de Aldeíde em risco.

O que vai acontecer em Volta por Cima?

A novela está prevista para começar as 19h40min na RBS TV.

Resumo de Volta Por Cima

Osmar chora quando Violeta se afasta, e Jô o conforta. Gigi desconfia da mensagem que recebeu de Roxelle. Tati sofre com saudades de Jin. Marco finge surpresa ao ver Violeta em sua casa. Ana Lúcia fica satisfeita com os comentários de Cacá. Chico decide ir para Curitiba e surpreende Moreira. Gerson manda seus capangas vigiarem Roxelle.

Cacá se desespera ao saber que Violeta foi embora com seu filho e pede a ajuda de Jô. Ruth questiona Marco sobre a mãe do neto de Violeta. Rosana hostiliza Jão. Sebastian se preocupa com Roxelle. Gigi chama Belisa de mãe. Cacá se entende com Chico. Roxelle surpreende um dos capangas de Gerson.

O que vai acontecer em Garota do Momento?

A trama promete emoções, com a tão esperada cena de Clarice e Beatriz. O capítulo desta segunda-feira está previsto para começar às 18h25min.

Resumo de Garota do Momento

Juliano desconfia do sumiço de Clarice. Teresa questiona Clarice sobre Zélia. Raimundo e Lígia pensam um no outro. Alfredo propõe a Érico uma turnê com Verônica Queen.

Glorinha e Marlene decidem o nome de seu novo produto. Nelson pede socorro a Anita por conta de uma dívida, e acaba fazendo a família de refém. Vera e Sebastião recebem uma intimação da prefeitura. Juliano questiona Clarice sobre seu paradeiro.