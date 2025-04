Discurso do Tadeu, quadros de humor e melhores momentos da edição: como foi a final do "BBB 25"

O pódio deste ano foi formado apenas por participantes do grupo pipoca. TV Globo / Divulgação

Relembrando e celebrando os acontecimentos dos cem dias de reality, o Big Brother Brasil 25 chegou ao fim na madrugada desta quarta-feira (23), consagrando Renata como vencedora da edição. A sister conquistou 51,90% dos votos e levou R$ 2,72 milhões para casa. Guilherme, com 43,38%, e João Pedro, com 4,72%, completaram o pódio — formado apenas com participantes do grupo pipoca.

No programa, apresentado por Tadeu Schmidt, ex-participantes desta e de outras edições puderam se reencontrar e assistir aos melhores momentos do BBB 25, na parte externa da casa. Familiares dos finalistas também participaram.

Além de relembrar as 25 edições do reality, a edição deu destaque para as duplas — dinâmica que foi novidade neste ano.

Discurso do Tadeu

Tadeu começou o discurso destacando as duplas e os pontos fortes da edição. Dessa vez, não teve o terceiro lugar anunciado primeiro, Tadeu foi direto para a grande campeã:

— A caixinha de música nunca mais vai se fechar. Nunca mais vai faltar corda, e a bailarina vai dançar para sempre na memória do público, seus passos entraram para história. Sabe por que, Renata? Porque você é a campeã do BBB 25.

A cearense foi a grande campeã do BBB 25. TV Globo / Reprodução

Melhores momentos

Apresentações, VTS dos participantes e entrevistas com o elenco do ano marcaram a edição desta terça.

Quadros de humor

O comediante Rodrigo Sant'anna esteve à frente do quadro "Bombástico". Com muito bom humor, fez piadas com os participantes, inclusive com alfinetadas para alguns casais ou supostos affairs.

Ele disse para Renata não procurar imediatamente Maike quando sair da casa — eles se relacionaram durante o reality. Além disso, falou que a camisa de Vinicius estava "com cheiro do Gil do Vigor". Há especulações de que os dois estariam se envolvendo romanticamente, porém essa informação não foi confirmada pelos envolvidos.

Rivalidades

Um dos VTs focou nas dinâmicas criadas pela produção para movimentar a casa e nas rivalidades formadas dentro do reality. O jogo, que em certo momento ficou dividido em dois grupos, teve algumas tretas centrais. Aline e as bailarinas (como são chamadas a dupla Renata e Eva) tiveram um dos atritos de destaque.

A briga entre as irmãs Thamiris e Camila com a gaúcha Vitória Strada, que já foram aliadas, também chamou a atenção e foi parte do enredo central em alguns dias de programa.

No ritmo dos ex-BBBs

Artistas que participaram de edições anteriores do programa fizeram apresentações na área externa da casa. Voz da música-tema do reality, Paulo Ricardo também deu às caras — e o ritmo.

O line-up da noite contou com Gabi Martins (BBB 20), Flay (BBB 20), Juliette (BBB 21), Pocah (BBB 21), Rodolffo (BBB 21) e sua dupla Israel, Fiuk (BBB 21), Projota (BBB 21), Naiara Azevedo (BBB 22), Maria Bomani (BBB 22), Aline Wirley (BBB 23), Marvvila (BBB 23) e Wanessa Camargo (BBB 24).