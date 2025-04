Débora Bloch fala da chegada de Odete Roitman em "Vale Tudo" e relembra parceria com Beatriz Segall: "Referência"

Débora Bloch estreou como Odete Roitman no último sábado (26). Rudy Huhold / TV Globo/Divulgação

Débora Bloch ganhou um espaço especial no Mais Você nesta segunda-feira (28) para falar da chegada de Odete Roitman ao remake de Vale Tudo.

Convidada do café da manhã com Ana Maria Braga, a atriz falou sobre a emoção de dar vida à icônica vilã, e relembrou a convivência com Beatriz Segall, intérprete da personagem na versão original da novela.

Débora contou que conheceu Beatriz ainda criança, graças ao trabalho do pai, Jonas Bloch, no teatro, atuando em Hamlet:

— Ela (Beatriz) me conheceu criança por causa dos espetáculos que o meu pai fez com ela. E é muito engraçado porque, anos depois, a minha primeira novela das oito, que foi Sol de Verão (1982), de Manoel Carlos, eu era a neta dela — recordou.

Legado dos veteranos

A atriz, hoje com 61 anos, também falou sobre a importância de Beatriz Segall e Irene Ravache em sua formação artística. Ambas eram suas referências quando iniciou a carreira na televisão.

— A Beatriz e a Irene eram referências, elas eram atrizes do teatro e grandes atrizes que eu acompanhava desde sempre, então foi um privilégio trabalhar com elas, aprendi muito ali. Era minha primeira novela das oito, ainda bem "verde" — disse.

Antes da estreia como Odete, no último sábado (26), Débora publicou nas redes sociais uma homenagem a Beatriz Segall, pedindo sua "bênção" simbólica:

"É hoje! Peço a bênção a quem um dia foi minha avó em cena — e que hoje, de forma simbólica, reencontro em mim. Agora, somos a mesma mulher, em tempos e gestos diferentes. Que eu consiga honrar, com delicadeza e força, tudo o que aprendi ao seu lado."

Chegada de Odete Roitman agita a trama

A personagem surgiu em ligação telefônica com a irmã, Celina (Malu Galli), diretamente de Paris, avisando que retornará ao Brasil, mas fazendo questão de se hospedar longe de brasileiros.

— Quanto menos eu ouvir falar português, melhor — ironizou Odete.

A chegada da personagem ao país deve ir ao ar no capítulo desta segunda-feira (28), a partir das 21h30min, em um capítulo que deve transformar os rumos da trama.

Heleninha Roitman, interpretada por Paolla Oliveira, surgirá fragilizada diante do reencontro com a mãe. Já Afonso, vivido por Humberto Carrão, vai enfrentar a desaprovação da matriarca em relação ao seu romance com Solange (Alice Wegmann).