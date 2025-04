Davi Brito se torna réu por violência psicológica após ameaçar modelo com arma

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, virou réu na Justiça do Amazonas por violência psicológica contra a modelo amazonense Tamires Assis. A denúncia do Ministério Público foi aceita no dia 8 de abril pela juíza Ana Lorena Teixeira Gazzineo, e foi obtida pela Rede Amazônica, afiliada da Rede Globo, nesta quarta-feira (16). O processo corre em segredo de justiça.