Com Miguel Falabella e Cissa Guimarães, "Vídeo Show" volta para edição especial nos 60 anos da TV Globo

Após seis anos fora das telinhas da TV Globo, o programa Vídeo Show , que ficou no ar por 35 anos, retornou em edição especial e em tom de nostalgia na noite desta quinta-feira (24). Tratou-se de um aquece para a celebração de 60 anos da emissora.

O programa contou com os apresentadores Miguel Falabella e Cissa Guimarães e convidou os telespectadores a visitar os bastidores das principais produções da casa, mostrando como a magia da TV acontece.

A dupla Falabella e Cissa Guimarães relembrou o encontro com grande figuras da televisão, como Jô Soares:

— Há 50 anos, direto do túnel do tempo.

Os apresentadores não seguraram a emoção ao se encontrarem no cenário do especial. Ambos celebraram a importância do Vídeo Show em suas carreiras.