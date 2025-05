Com emoção de Angélica e disputa entre Xuxa e Porchat, volta do Vídeo Game marca nostalgia na tela da Globo

Quem ligou a TV na Globo, no início da tarde deste sábado (26), embarcou em uma volta ao passado ao deparar com Angélica apresentando o Vídeo Game, um dos programas de maior popularidade da emissora nas últimas décadas. Com um suco de nostalgia, quadros clássicos e convidados de renome, a edição especial do programa marca as comemorações de 60 anos da TV Globo. O retorno movimentou a internet, ocupando o topo dos assuntos do momento em entretenimento.

Neste episódio comemorativo, Xuxa e seu companheiro, Junno Andrade, e o casal Fábio Porchat e Priscila Castello Branco formaram as duplas que participaram do duelo de artistas.

Já na arrancada do programa a emoção tomou conta quando o funcionário da Globo Ivo Filho foi iniciar a dinâmica com as duplas. O profissional foi ex-assistente de palco de Angélica durante os anos de Vídeo Game. A apresentadora reconheceu o antigo parceiro e pediu um abraço, visivelmente emocionada.

O programa também mostrou vídeos de momentos marcantes, com artistas nas disputas e até um tombo de Angélica, que provocou muitas risadas na época e na edição atual.

Com uma plateia engajada, alegre e que parecia aproveitar cada minuto da volta do vespertino, o confronto de artistas foi marcado por clima competitivo, mas sem perder o humor e a leveza.

A disputa

As duplas marcaram um embate disputado, medindo forças em quadros famosos do Vídeo Game. Um deles foi o "Chutômetro", onde os casais tiveram de adivinhar o número exato de capítulos de novelas que foram ao ar na Globo de 1965 até hoje.

Porchat e Priscila levaram a melhor nesse primeiro duelo, abrindo vantagem na competição e seguiram na dianteira em meio a outros jogos como "Antena Paranóica", "De Quem é Essa Voz" e "Momento Uêpa", onde Porchat e Priscila se vestiram de Xuxa e Dengue para seguir na liderança.

Em um dos momentos mais engraçados e nostálgicos do programa, os famosos participaram do quadro Camarim, que coloca os convidados no papel de personagens de novelas da casa. As duplas reviveram uma cena de O Cravo e a Rosa, onde os protagonistas Petruchio e Catarina se beijavam em meio a troca de ofensas.

Com direito a quebra de vasos e show de encenação, as duplas arrancaram gargalhadas e gritos efusivos da plateia. Com a aprovação do público presente, ambos ganharam pontos.

O programa foi encerrado com o famoso "Teletubo", atração na qual os integrantes ficam em um tubo e precisam responder uma série de perguntas de verdadeiro ou falso e questionários rápidos. A cada erro, uma parede sobe. Perde quem é coberto primeiro pelo paredão. Xuxa e Porchat ficaram nas cabines.

Ao não responder os nomes dos protagonistas de Cidade dos Homens (Laranjinha e Acerola), Xuxa levou a pior na disputa. Com isso, Fábio Porchat e Priscila Castello Branco impediram a virada dos adversários e confirmaram a vitória na volta do Video Game.

Em clima de festa e ao som de Lua de Cristal, Angélica encerrou o programa emocionada e celebrando o sucesso da atração durante os anos de exibição:

— O Vídeo Game ficou uma década inteira no ar, de segunda a sexta. Só que hoje, o maior prêmio quem ganhou foi a gente aqui, né? E graças a todos vocês que estão revivendo momentos únicos e brincadeiras inesquecíveis que fazem parte desses 60 anos. Então é nesse clima de tudo pode ser, só basta acreditar, que a gente agradece e encerra o Video Game especial desejando assim muita luz, que tem muita comemoração ainda pela frente.

Com coro de “Angélica, Angélica, Angélica…” subiram os créditos da tela, marcando o fim da atração após cerca de 30 minutos no ar, que pareceu pouco tempo para matar a saudade dos fãs do vespertino.

Reações nas redes sociais

Durante a exibição do programa, o tema Vídeo Game ficou no topo dos trending topics na área de entretenimento do X — antigo Twitter.

Com memes e posts bem-humorados, usuários pediam a volta do programa, citavam a nostalgia e a falta que o programa faz na grade de programação da Globo.

Angélica também foi bastante celebrada e elogiada pelo público nas redes. Alguns até pediam a volta da atração.

Veja algumas reações: