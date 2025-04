Campeã do "BBB 25", Renata não venceu no voto único; entenda

A cearense foi a grande campeã do BBB 25. TV Globo / Reprodução

A grande final do BBB 25 consagrou Renata Saldanha como a campeã do reality. A bailarina conquistou o total de 51,90% dos votos e levou para casa o prêmio de R$ 2,7 milhões. Completaram o pódio o pernambucano Guilherme, com 43,38%, e o goiano João Pedro, com 4,72%.

Porém, um detalhe sobre a votação chamou a atenção dos internautas: Guilherme venceu a cearense no voto único, mas terminou a edição em segundo lugar. A bailarina levou a melhor no voto da torcida. O resultado levantou críticas nas redes sociais.

Renata venceu com menos votos?

Guilherme recebeu mais votos únicos na final do "BBB 25". Globoplay / Reprodução

A resposta correta seria: mais ou menos. Isso porque a sister ganhou, de fato, uma menor quantidade de votos únicos, mas venceu com folga no voto da torcida.

Desde a edição de 2024 do reality, a votação é dividida em dois modelos: o voto único e o voto da torcida (veja os números abaixo).

No único, cada telespectador só pode votar uma única vez, pelo próprio CPF. Nessa categoria, Guilherme fez 51,40%, contra os 42,38% de Renata.

Só que o BBB também conta com o voto da torcida, em que os fãs votam quantas vezes quiserem. Nesse, a sister registrou 61,41% dos votos, contra apenas 35,37% do brother.

Os dois resultados são somados em uma média de 50% para cada categoria. No resultado final, Renata fez 51,90%, que garantiram o prêmio máximo desta edição.

Veja o resultado detalhado da votação

Renata

média: 51,90%

voto único: 42,38%

voto torcida: 61,41%

Guilherme

média: 43,38%

voto único: 51,40%

voto torcida: 35,37%

João Pedro

média: 4,72%

voto único: 6,22%

voto torcida: 3,22%

Como foi a final do BBB 25

No episódio desta terça-feira (22), apresentado por Tadeu Schmidt, ex-participantes desta e de outras edições puderam se reencontrar e assistir aos melhores momentos do BBB 25, na parte externa da casa. Familiares dos finalistas também participaram.

Além de relembrar as 25 edições do reality, a edição deu destaque para as duplas — dinâmica que foi novidade neste ano.

Discurso de Tadeu Schmidt

Tadeu iniciou o discurso destacando as duplas e os pontos fortes da edição. Dessa vez, não teve o terceiro lugar anunciado primeiro, o apresentador anunciou direto a grande campeã:

— A caixinha de música nunca mais vai se fechar. Nunca mais vai faltar corda, e a bailarina vai dançar para sempre na memória do público, seus passos entraram para história. Sabe por que, Renata? Porque você é a campeã do BBB 25.

Ex-BBBs

Artistas que participaram de edições anteriores do programa fizeram apresentações na área externa da casa. Paulo Ricardo, voz da música que é tema do reality, também deu às caras — e o ritmo.

Confira o line-up da noite

Gabi Martins e Flay (BBB 20); Juliette, Pocah, Rodolffo e sua dupla, Israel, Fiuk e Projota (BBB 21); Naiara Azevedo, Maria Bomani (BBB 22); Aline Wirley e Mavvila (BBB 23); e Wanessa Camargo (BBB 24).

Juliette e Paulo Ricardo cantaram a música tema do programa, Vida Real, logo após o anúncio da vitória de Renata.