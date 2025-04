Atriz gaúcha Maidê Mahl fala pela primeira vez após ser encontrada ferida em São Paulo

"Meu coração é pura saudade quando vejo esse vídeo. Quando eu falava, cantava, andava e dançava. Agora esse sonho está perto de se realizar. Sigo com minha recuperação no maior Centro de Reabilitação da América Latina. Então eu creio que vou voltar muito melhor. Amém? Amém!!! Assim seja", escreveu.

A atriz de 32 anos não detalhou seu estado de saúde, mas deu a entender que sofre desafios motores e de fala. Nos comentários, seguidores e amigos deixaram mensagens de apoio à artista, que é natural de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo .

Relembre o caso

Maidê ficou três dias desaparecida em setembro de 2024 e foi encontrada desacordada e com ferimentos graves em um hotel no centro de São Paulo. Ela ficou um mês internada no Hospital das Clínicas da FMUSP e recebeu alta somente em janeiro de 2025. As circunstâncias do ocorrido não foram divulgadas.