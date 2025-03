Camilla lidera enquetes que projetam resultado do paredão. Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

Camilla, Renata e Vilma encaram o sétimo paredão do Big Brother Brasil 25. A mais votada entre as três será eliminada na noite desta terça-feira (4), despedindo-se do sonho de vencer o reality show.

Conforme enquetes realizadas por diferentes portais da internet para medir as intenções de voto do público, Camilla é quem deve dar adeus ao programa.

A irmã de Thamiris lidera os principais levantamentos. Em grande parte das enquetes, a porcentagem de votos da trancista ultrapassa os 90%, indicando a alta rejeição dos espectadores.

E não é difícil entender o motivo da antipatia do público em relação a Camilla. Abaixo, confira as razões que explicam a provável eliminação da sister.

Por que Camilla está liderando as enquetes para sair do "BBB 25"

O principal fator para o fim da jornada de Camilla no BBB 25 tem nome e sobrenome: Vitória Strada. É por conta de sua postura com a atriz que a trancista deixará a casa mais vigiada do Brasil.

Em tese, Camilla e Vitória Strada são aliadas no jogo. Ao lado de Thamiris e Gracyanne Barbosa, elas integram o grupo do quarto Nordeste. Assim, traçam estratégias, combinam votos e prometem se proteger. Porém, sempre que pode, Camilla critica as atitudes, as decisões e a personalidade de Vitória Strada, inclusive diante de pessoas que têm a gaúcha como alvo. A conta simplesmente não fecha.

O comportamento desleal da trancista há tempos incomoda o público, mas a situação piorou após o primeiro grande desentendimento entre ela e Vitória. A briga ocorreu após a formação do quinto paredão, que contou com uma dinâmica de voto aberto. Camilla e Thamiris ficaram chateadas com o voto da atriz em Delma, em desacordo com o restante do grupo.

Contudo, a postura grosseira adotada pelas irmãs durante a discussão com Vitória, repleta de gritos e acusações, foi desproporcional ao ocorrido. No calor da emoção, ambas chegaram a declarar que a gaúcha não poderia mais contar com elas no jogo. A promessa, no entanto, não foi cumprida. Ainda assim, na semana seguinte, os ânimos entre o trio voltaram a esquentar.

Após uma faísca jogada por Guilherme, que relembrou a primeira discussão e acusou as irmãs de terem abandonado Vitória, Camilla se voltou contra a gaúcha. Para a trancista, a interpretação do brother era culpa de Vitória, a quem chamou de "vitimista" e acusou de ter mobilizado a casa contra ela.

Nesta mesma discussão, Camilla imputou racismo às atitudes de Vitória Strada. A carioca denunciou que a atriz teria chamado-a de "agressiva" e, com isso, estaria reforçando o estereótipo negativo que paira sobre as mulheres negras. Ela teria total razão se Vitória, de fato, tivesse falado isso.

A gaúcha jamais proferiu tal palavra a respeito de Camilla, além de sempre ter se mostrado compreensiva diante das reações da então aliada. Justamente por isso, o público entendeu que a gaúcha foi injustiçada.

A verdade é que Camilla nunca foi com a cara de Vitória Strada — algo que ela vem deixando claro desde o início da temporada, em toda e qualquer oportunidade. Ainda assim, apesar da evidente falta de afinidade, a trancista permaneceu próxima da atriz. Mas por quê?

No Big Brother ou na vida, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Às vezes, o santo não bate, e está tudo certo, faz parte. O problema é que Camilla não foi fiel aos próprios sentimentos. Se não gostava do jeito e da energia de Vitória Strada, bastava não firmar aliança com ela. Ninguém questionaria.

Mas a carioca escolheu o caminho da deslealdade. Como consequência, deve acabar pegando o caminho da saída.

Veja mais fotos de Camilla no "BBB 25":