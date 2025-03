Vestida para Casar (2008) é o destaque da Sessão da Tarde desta terça-feira (11). Com direção de Anne Fletcher, o longa retrata a história de Jane (Katherine Heigl), uma mulher que foi dama de honra 27 vezes — mas nunca se casou.

Resumo de Vestida para Casar

Isto faz com que Jane repense a própria vida, já que sempre foi boa em fazer com que as outras pessoas sejam felizes sem que ela própria seja.