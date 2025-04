"Adolescência", da Netflix, será transmitida em escolas do Reino Unido; entenda

Stephen Graham e Owen Cooper em cena da minissérie "Adolescência". Netflix / Divulgação

Sucesso na Netflix, a minissérie Adolescência, será transmitida gratuitamente nas escolas de ensino médio do Reino Unido. O anúncio foi feito pelo governo britânico na última segunda-feira (31).

O objetivo é explorar os debates sobre redes sociais, bullying, misoginia e masculinidade tóxica, temas tratados pela produção.

— Esta é uma iniciativa importante para incentivar o maior número possível de estudantes a assistir ao programa — disse o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que assistiu à minissérie com seus filhos adolescentes.

O anúncio foi feito depois que Starmer se reuniu com os criadores do programa, juntamente com organizações beneficentes e juvenis, para discutir os problemas expostos pelo programa.

A série, que está no streaming desde 13 de março, é a número um na Netflix no mundo todo. Até 25 de março, ela foi assistida por mais de 66,3 milhões de pessoas, conforme a plataforma.

Qual é a história de Adolescência?

Dirigida por Philip Barantini (Boiling Point), a minissérie acompanha a jornada de Eddie (Stephen Graham), pai de Jamie (Owen Cooper), 13 anos, preso por assassinato de uma garota na escola.

Ao longo da produção, ele tenta processar a acusação contra o filho enquanto a psicóloga Briony Ariston (Erin Doherty) busca compreender o que se passa na cabeça do menino.

Paralelamente, o inspetor Luke Bascombe (Ashley Walters) lidera uma investigação para descobrir o que realmente aconteceu.

Misoginia

Em quatro episódios, Adolescência disseca os motivos que podem ter levado o jovem a esse ato.

Entre eles, a influência do discurso misógino e machista e a impossibilidade de controlar o uso das redes sociais entre os adolescentes.

— Falar abertamente sobre as mudanças na maneira como se comunicam, no conteúdo que visualizam e entender as conversas que têm entre si é essencial para lidar adequadamente com as influências nocivas —disse Starmer.

No Reino Unido, uma Lei de Segurança Digital foi aprovada em 2023 e já está em vigor. Ela reforça as obrigações das plataformas, especialmente a de remover conteúdos ilegais.

Adolescência é baseada em uma história real?

Apesar do realismo da trama, Adolescência não é baseada em um caso específico.

Segundo a Netflix, os personagens e os eventos retratados são fictícios, mas a inspiração veio de notícias sobre crimes cometidos por adolescentes.

O ator Stephen Graham revelou ao portal Tudum, da Netflix, que se impressionou com casos semelhantes na realidade e quis explorar as questões sociais por trás desses incidentes.

— Houve um incidente em que um jovem garoto (supostamente) esfaqueou uma garota. Fiquei chocado. Pensei: "O que está acontecendo na sociedade para que isso aconteça?" — relatou Graham.

Quem está no elenco?

O elenco mescla nomes mais conhecidos e atores com menor reputação. O protagonista é Stephen Graham, conhecido pelos papéis em produções como Boiling Point e Corpos.

Além dele, a trama traz Owen Cooper, Erin Doherty (The Crown), Ashley Walters (Top Boy), Faye Marsay, Christine Tremarco e Amelie Pease.

Plano-sequência

Um dos grandes diferenciais de Adolescência é o uso do plano-sequência, técnica cinematográfica em que toda a cena é filmada sem cortes aparentes.

Isso significa que a câmera acompanha os personagens de forma contínua, sem interrupções. A ideia é criar uma sensação de realismo e imersão.

Como os episódios são narrados de maneira linear, sem flashbacks ou mudanças bruscas de cenário, a tensão é elevada, deixando o espectador ainda mais envolvido na trama.

Onde assistir a Adolescência?

A minissérie já está disponível no catálogo da Netflix. No total, são quatro episódios, com cerca de 40 a 60 minutos cada.

Veja o trailer