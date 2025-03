Beto (Pedro Novaes) e Beatriz (Duda Santos) em "Garota do Momento". Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

Garota do Momento promete entregar emoção aos telespectadores nesta terça-feira (11). A chegada de Cássio Cavalcanti (Daniel Rangel) e uma possível disputa com Beto (Pedro Novaes) pelo amor de Beatriz (Duda Santos) segue agitando o folhetim de Alessandra Poggi.

Além do resumo da trama do horário das 18h30min da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá em Mania de Você, Volta por Cima e mais do universo das novelas.

Confira o resumo das novelas desta terça-feira

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Carmem decide ir para o Rio de Janeiro. Beto acode Beatriz. A polícia chega à casa de Carmem. Basílio confronta Maristela e Juliano sobre a prisão de Beatriz. A imprensa anuncia o ocorrido com Beatriz, e Clarice desconfia. Lígia e Anita conversam com Celeste e Edu, respectivamente. Clarice visita Beatriz. Onofre exige que Sérgio e Alfredo tirem a novela "Senhora" do ar.

Volta por Cima - RBS TV, 19h40min

O advogado explica para Osmar quando ele tomará posse dos bens de Violeta. Madalena sente ao saber que Jão vai comemorar com Silvia sua nova certidão. Ruth e Rodolfo se enfrentam. Gigi conversa com Marco sobre o que Gerson fez contra ele. Rodolfo diz a Marco que se encontrou com Ruth. Joyce se insinua para Sebastian. Silvia confessa a Yuki e Bernardo que se apaixonou por Jão. Cida convida Madalena para ser sua madrinha de casamento. Alberto se muda para o hostel de Tereza e Jayme. Hana insiste que a família de Jin convença o filho a voltar a cantar.

Mania De Você - RBS TV, 21h20min

Molina manda Luma vigiar os passos de Mavi e Mércia. Mavi pede uma chance aos amigos de Viola para se redimir. Daniel fica arrasado ao ver Michele beijando Cristiano. Nahum diz para Mavi que Viola odeia o filho, e fica preocupado ao saber que Iberê está sumido. Depois de receber um poema de Sirlei, Berta decide encontrá-lo na praia. Mércia descobre que Molina se juntou a Luma.

Molina diz a Mércia que, se ela devolver o quadro de arte, nada acontecerá com Mavi e Luma. Sirlei conta a Berta que Tomás é filho de Guga. Mavi fica surpreso ao saber por Luma que Iberê descobriu que Molina e Julius Eyer são a mesma pessoa.

Força de Mulher - Record, 21h

O resumo do capítulo não foi divulgado pela emissora.

A Caverna Encantada - SBT, 21h05min

Depois de Isadora brigar com Lavínia, Norma pede que Lavínia castigue a colega. Em troca de preservar Isadora do castigo, Lavínia pede a Anna a pedra mágica, e ela entrega. Felipe e Rui dão visual de roqueiro aos Luíses. Safira desconfia de que a fé de Anna esteja relacionada com a flor da caverna.