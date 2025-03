Que horas Renata volta para a casa do "BBB 25"?

Renata foi a mais votada para a vitrine e recebeu muitas informações sobre o reality. Globo / Reprodução

Renata está prestes a voltar para a casa do BBB 25. A sister, que deixou temporariamente o confinamento na manhã desta quinta-feira (13) para participar da vitrine do Seu Fifi, retorna ao jogo nesta sexta-feira (14), às 10h.

O anúncio foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt no programa ao vivo da última quinta-feira (13).

— Depois dessa maratona de fofocas, a Renata volta amanhã de manhã para casa — disse o apresentador.

Vitrine do seu Fifi

A dinâmica especial colocou a cearense em um espaço montado em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde ela teve acesso a mensagens do público.

Durante o dia, Renata pôde ler cartazes, ouvir comentários e até receber visitas inesperadas — incluindo a mãe de Eva, que entrou como sua dupla no programa.

Informações e conselhos

A interação com os fãs trouxe diversas informações para a sister, algumas verdadeiras e outras nem tanto, já que os torcedores têm interesses diferentes no jogo. Teve até quem dissesse que o Belo, ex de Gracyanne Barbosa, também confinada, vai ser pai.

Entre os alertas que recebeu, um dos principais foi sobre sua relação com os gêmeos João Pedro e João Gabriel. Uma amiga aconselhou Renata a se afastar dos brothers, argumentando que eles não são populares fora da casa.

Além disso, fãs levaram cartazes sugerindo que a bailarina evitasse formar casal dentro do reality. Renata foi direta ao responder:

— Não quero, não quero. Sai para lá, cruz credo.

Alianças no jogo

A vitrine do seu Fifi também serviu para a bailarina avaliar suas alianças. Ela recebeu mensagens contraditórias sobre os gêmeos, com algumas pessoas dizendo para continuar com eles e outras sugerindo que desconfiasse.

— Gente, vocês têm que se decidir, ou eu solto a mão dos gêmeos, ou eu fico com os gêmeos! — brincou a sister.

Outra mensagem que chamou atenção foi um alerta sobre Aline e Vinícius, indicando que a participante deveria reforçar sua aliança com o quarto Fantástico.

— Vocês acertaram em sair do quarto Anos 50. O quarto Fantástico tem que jogar junto. Fala com os meninos. Aline tem jogo perigoso com quem está no paredão. Ela está mal vista — dizia um dos cartazes.

Ao ler o recado, Renata reagiu prontamente respondeu.

— Ela é falsa! — afirmou a bailarina.

Que horas Renata volta para a casa?