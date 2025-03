Fernanda Torres será homenageada no "Globo Repórter Personalidades"

Fernanda Torres foi premiada com o Globo de Ouro, consolidando a sua carreira internacional. Globo / Divulgação

A atriz Fernanda Torres será destaque no Globo Repórter Personalidades na noite desta sexta-feira (7), marcando o início da temporada de 2025 do programa. Produzida pela Globo, a edição especial aborda a vida pessoal e trajetória da artista, destacando a sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, que conquistou o Oscar de melhor filme internacional.

O prêmio segue a conquista de Fernanda como a primeira brasileira a ganhar o Globo de Ouro de melhor atriz pelo mesmo papel, consolidando a sua posição no cinema internacional.

O programa, apresentado por Sandra Annenberg, inclui entrevistas com amigos próximos, colegas de trabalho e familiares da atriz, como Luiz Fernando Guimarães, Andreia Beltrão, Tony Ramos e Debora Bloch. Eles compartilham detalhes sobre o início da carreira de Fernanda, curiosidades sobre a sua vida pessoal e o seu talento desde a infância.

Uma carta exclusiva de Fernanda Montenegro também é apresentada, revelando detalhes sobre a relação entre mãe e filha.

As gravações começaram antes das premiações, com Sandra visitando o apartamento de Fernanda na zona sul do Rio de Janeiro. Durante a visita, elas discutiram a personalidade da atriz e a sua decisão de seguir a carreira artística, influenciada pelo grupo teatral Asdrúbal Trouxe o Trombone, criado por Regina Casé e Hamilton Vaz Pereira nos anos 1970.

— Eu, com 12 anos, me lembro de ir com a minha mãe e com meu pai ao teatro, numa sessão do Asdrúbal. E foi uma revolução. Toda a minha geração queria ser do Asdrúbal e eu fui diretamente influenciada por eles — conta Fernanda.

Além da carreira como atriz, Fernanda é reconhecida por seu talento em desenho, conforme revelado pelo irmão, o cineasta Claudio Torres.

— Fernanda é um gênio — define ele.

A atração também destaca a parceria entre Fernanda e Guimarães na série Os Normais, evidenciando a química entre os personagens Rui e Vani. A jornada da artista inclui apresentações de teatro relâmpago durante o recreio na escola, uma iniciativa compartilhada com a amiga e colega atriz Débora Bloch.

A colaboração entre Fernanda e Andreia Beltrão na série Tapas & Beijos é explorada, ressaltando a importância da amizade e apoio mútuo entre as atrizes. Andreia elogia a capacidade da amiga de inspirar e provocar, destacando a liberdade e autenticidade que definem a relação entre as suas personagens, Sueli e Fátima.

Tony Ramos, que atuou com Fernanda em Selva de Pedra, reflete sobre o início da carreira da atriz na televisão, destacando a sua determinação e talento natural.