Sessão da Tarde exibe Pantera Negra nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (24), a Sessão da Tarde exibe Pantera Negra (2018). Dirigo por Ryan Coogler e protagonizado por Chadwick Boseman, o filme da Marvel conta a história do príncipe T'Challa retornando ao país Wakanda para assumir o trono. O longa conta com Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Letitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira, Daniel Kaluuya e Winston Duke no elenco.

Após a morte do rei T'Chaka, o príncipe T'Challa retorna a Wakanda para a cerimônia de coroação. Uma das cinco tribos que compõem o reino, no entanto, não apoia o atual governo. T'Challa logo recebe o apoio de Okoye, a chefe da guarda de Wakanda, da irmã Shuri, que coordena a área tecnológica do reino, e também de Nakia, interesse amoroso do atual Pantera Negra. Juntos, eles estão à procura de Ulysses Klaue, que roubou de Wakanda um punhado de vibranium, alguns anos atrás.