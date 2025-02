O filme Paddington 2 (2017) é o destaque na Sessão da Tarde desta quinta-feira (20). No longa, o urso Paddington é acusado de roubo e conta com a ajuda dos amigos para sair da furada. Dirigido por Paul King e com Michael Gambon, Hugh Grant, Hugh Bonneville, Ben Whishaw e Sally Hawkins no elenco, o filme será exibido às 15h25min, na RBS TV.