A Sessão da Tarde desta quarta-feira (5) exibe Nunca Te Esquecerei (2018). Na trama, um viúvo com Alzheimer que decide viajar com a neta antes que todas as suas memórias desapareçam. Com direção de Til Schweiger, o longa é estrelado por Nick Nolte e Sophie Lane. Filme vai ao ar às 15h25min, após a novela Cabocla, na RBS TV.