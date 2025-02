Nesta segunda-feira (17), a Sessão da Tarde exibe Espelho, Espelho Meu (2012). Com direção de Tarsem Singh, a remontagem do clássico infantil conta com o protagonismo de Lily Collins e Julia Roberts. O filme será exibido às 15h25min, logo após História de Amor, na RBS TV.

Resumo de Espelho, Espelho Meu

Após a morte do rei, sua mulher assume o comando do reino. Extremamente vaidosa, ela passa a cobrar cada vez mais impostos para sustentar uma vida de opulência. Ao mesmo tempo, mantém presa em seu quarto a enteada, Branca de Neve. Ao completar 18 anos, a jovem resolve sair do castelo e conhecer a realidade do reino. Horrorizada com a situação de fome e miséria do povo, ela retorna decidida a derrubar a rainha.