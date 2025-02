Semana do "BBB 25" terá poder curinga, Big Fone e paredão triplo; entenda como será

Mais uma dinâmica da semana do Big Brother Brasil 25 foi divulgada no programa desta quinta-feira (20).

Após a prova do líder, na sexta-feira (21), será concedido o primeiro poder curinga da temporada e a nova liderança indica cinco pessoas para o " Na mira do líder".

No sábado (22), acontece a prova do anjo e o Big Fone vai tocar durante o programa ao vivo, emparedando duas pessoas. No domingo (23), todos votam e formam o paredão triplo, com Prova bate-volta.