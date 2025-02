Quem vai sair do "BBB 25"? Enquetes indicam quem deve ser eliminado no paredão

Daniele Hypólito, Diego Hypólito, Gracyanne Barbosa e Giovanna disputam a preferência do público.

Terceiro paredão do BBB 25 está formado. Daniele Hypólito, Diego Hypólito, Gracyanne Barbosa e Giovanna disputam a preferência do público. Um será eliminado nesta terça-feira (4), e o outro integrante da dupla será enviado a um quarto secreto.

Enquetes realizadas por diferentes portais medem a temperatura da votação. Conforme os levantamentos consultados, Giovanna aparece com mais votos para deixar o reality (veja as parciais abaixo).

Vale lembrar que as enquetes não têm ligação com a votação oficial da Globo. Ainda assim, as pesquisas servem como um demonstrativo de como está a disputa.