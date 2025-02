Primeira semana individual do "BBB 25" terá anjo autoimune, cinco participantes na mira e paredão triplo

Tadeu Schmidt anunciou a dinâmica do "BBB 25" antes da prova do líder, na quinta-feira.

Nesta sexta-feira (7), o líder João Gabriel terá a missão de indicar cinco participantes que serão colocados na mira durante o programa. Gracyanne, imune após retornar do quarto secreto, apenas acompanhará a prova do anjo no sábado (8), que dará a imunidade para quem vencê-la.