No "BBB 25", Diogo se declara para Aline: "Queria me ver sem barba"

Diogo Almeida mudou de visual na sexta-feira e ganhou comentário de Aline no "BBB 25".

O ator Diogo Almeida aproveitou o programa ao vivo do BBB 25 na sexta-feira (7) para se declarar para Aline . O momento aconteceu quando Tadeu Schmidt fez uma brincadeira sobre o novo visual do brother, que havia raspado a barba mais cedo.

— Temos um novo participante no programa? — questionou o apresentador.

— Cheguei pela manhã e estou conhecendo a galera aqui agora (...) Aline falou que queria me ver sem barba — respondeu Diogo.

Na quinta-feira (6), Aline havia comentado que não enxergava mais chances de se relacionar com Diogo.

— Não consigo ver a possibilidade de ficar com ele aqui. E nem lá fora. Se aqui dentro ele não conseguiu sustentar uma escolha, imagina lá fora — afirmou.

Aline e Diogo

O romance entre Aline e Diogo começou a ruir após o ator indicar a sister e Vinícius ao paredão em um contragolpe em duplas. A decisão gerou uma série de desentendimentos e foi um dos temas centrais do sincerão da última segunda-feira (3).

A situação se agravou ainda mais depois que Diogo protagonizou uma discussão acalorada com Gracyanne Barbosa, que voltou do quarto secreto e confrontou o ator sobre a sua postura com Aline.