Gracyanne Barbosa criticou Diogo Almeida após a formação do paredão do último domingo (2) no BBB 25 .

O ator e a mãe, Vilma, precisaram decidir, junto com a musa fitness e Giovanna, qual seria a última dupla a integrar a berlinda desta semana. Em consenso, eles escolheram Vinicius e Aline , com quem o artista, até então, vivia um romance na casa.

— Para mim, está jogando. Ficou com ela para não ser votado. O cara não defender ela e defender os "Joãos"? Veio aqui com personagenzinho — destacou a influenciadora digital.

Com o resultado da prova bate e volta, um paredão quádruplo foi formado com Daniele Hypólito e Diego Hypólito, Gracyanne Barbosa e Giovanna . Apenas um participante será eliminado, enquanto o outro integrante da dupla será enviado a um quarto secreto, inaugurando o jogo individual nesta edição.

O que aconteceu?

Na formação do paredão, Gracyanne e Giovanna foram as mais votadas pela casa, junto com Diogo Almeida e Vilma. Juntos, eles precisaram entrar em um consenso para puxar mais uma dupla que iria para a berlinda com eles, Diego e Daniele Hypólito (indicados pelos líderes).