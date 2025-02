Montoya protagonizou cena viral da edição espanhola do reality. Telenico España / X / Reprodução

Um vídeo da versão espanhola do reality show Ilha da Tentação se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta semana por mostrar um dos participantes assistindo à traição da namorada.

Essa versão do programa ainda não está disponível no Brasil, mas está repercutindo entre internautas do X (antigo Twitter) em razão dos vídeos com recortes da atração.

O que aconteceu?

Na cena, José Carlos Montoya, 30 anos, está assistindo a uma transmissão que mostra a sua namorada no edredom com outro homem, chamado Manuel. Quando o clima esquenta, ele reage de maneira explosiva e começa a correr pela praia, em direção à casa em que a dupla está. O episódio termina justamente no momento em que ele chega no local.

Como funciona o reality?

O programa tem a proposta de testar a fidelidade dos casais. Durante as gravações, cinco deles se separam em duas casas diferentes, confinados com tentadores, ou seja, pessoas solteiras que estão lá para testar o comprometimento de cada um com sua relação.

Há, também, momentos em que os pares se encontram para confrontar um ao outro sobre comportamentos na dinâmica.

Na dinâmica da "fogueira", os participantes assistem os seus parceiros. No dia 3 de fevereiro, Montoya pediu para conferir o que estava acontecendo na casa das mulheres. Foi quando ele flagrou a namorada na cama com outro homem.

Onde assistir Ilha da Tentação?