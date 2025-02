Cerimônia terá início às 21h55min do dia 2 de março, com apresentação de Maria Beltrão.

A cerimonia da 97ª edição do Oscar , no dia 2 de março, será transmitida pela TV Globo na televisão aberta. A emissora anunciou a novidade nesta sexta-feira (7).

O sinal será transmitido para todo o país, com exceção do Rio de Janeiro, que acompanhará o desfile do Grupo Especial das Escolas de Samba. A cerimônia terá início às 21h55min, com apresentação de Maria Beltrão.