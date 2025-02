Casal viveu altos e baixos no "BBB 25". Globo / Reprodução

A relação entre Aline e Diogo Almeida no BBB 25 tem sido marcada por altos e baixos. O casal se aproximou nas primeiras semanas do reality e protagonizou o primeiro beijo da edição. Agora, eles enfrentam um distanciamento após desentendimentos causados pela dinâmica do jogo.

Isso porque Aline, que se sentiu traída por Diogo ao ser puxada para o paredão no contragolpe. Ela afirmou que não vê mais possibilidade de manter o relacionamento dentro ou fora da casa.

Para ajudar a entender os rumos dessa relação tumultuosa, Zero Hora separou uma linha do tempo contando a história do primeiro casal do BBB 25. Veja a seguir.

Começo do flerte

Aline e Diogo protagonizaram o primeiro beijo do BBB 25. Globoplay / Reprodução

Desde a primeira festa do programa, em 18 de janeiro, Aline e Diogo demonstraram interesse um pelo outro. A interação começou com danças, brincadeiras e trocas de olhares, chamando a atenção dos outros participantes.

Camilla, colega de confinamento, chegou a sugerir que o casal se formaria e tentou agir como "cupido".

A aproximação se intensificou ao longo dos dias, e os dois passaram a trocar elogios e conversar com frequência.

No dia 30 de janeiro, durante um show na casa, Diogo e Aline finalmente deram o primeiro beijo do BBB 25, ao som de Cobaia, de Lauana Prado.

O momento foi celebrado pelos colegas de confinamento e marcou o início de um romance dentro do jogo. Nos dias seguintes, o casal manteve a sintonia, chegando a dormir juntos no quarto Anos 50 e trocar beijos sob o edredom.

No entanto, o clima de cumplicidade começou a se desfazer quando a estratégia do jogo entrou em cena.

Contragolpe

Desencontros começaram a partir da formação do terceiro paredão. Globo / Reprodução

O ponto de virada aconteceu em 2 de fevereiro, durante a formação do terceiro paredão. Diogo, junto à mãe, Vilma, e as participantes Gracyanne Barbosa e Giovanna, decidiu puxar Aline e Vinícius para a berlinda. Aline, que se salvou no contragolpe, não escondeu a decepção e se afastou do ator imediatamente.

Após a votação, Diogo tentou conversar com Aline, mas a sister recusou o diálogo. No dia seguinte, os dois discutiram sobre o ocorrido.

— Você não me deu prioridade — reclamou Aline. O ator tentou se justificar, alegando que também não foi priorizado e lembrando que Aline e Vinícius, ao vencerem a prova do anjo, escolheram imunizar outros participantes em vez dele.

A tensão entre os dois aumentou ainda mais durante o sincerão, em 3 de fevereiro. Diogo pediu desculpas publicamente e disse que gostaria de formar uma nova dupla com Aline no jogo. A resposta da policial militar foi direta:

— Ele seria a última pessoa com quem eu formaria dupla agora.

Tentativas de reaproximação

Diogo tenta reaproximação com Aline. Globo / Reprodução

Mesmo após o afastamento, Diogo insistiu em se reaproximar de Aline. Em 4 de fevereiro, ele voltou a pedir desculpas e questionou se ela o perdoava.

— Ontem, eu te pedi desculpa de coração. Queria saber se você me desculpa por ter te causado sofrimento — disse.

Aline, por sua vez, foi sincera ao responder.

— Foi muito ruim. (...) Natural que, em algum momento, a gente fosse se votar, mas não esperava que tivesse acontecido agora — afirmou.

Apesar do desconforto, Diogo continuou tentando demonstrar carinho. No mesmo dia, ele elogiou Aline e a abraçou na cozinha, chamando-a de "cheirosa e gostosa". O gesto, no entanto, não foi suficiente para reestabelecer a relação entre os dois.

A volta de Gracyanne

Gracyanne aconselhou Aline sobre a situação. Globoplay / Reprodução

A eliminação de Giovanna e a ida de Gracyanne Barbosa para o quarto secreto aumentaram ainda mais a tensão na casa. Quando Gracyanne retornou ao jogo na quinta-feira (6), ela confrontou Diogo na frente de Aline e fez críticas duras:

— Como homem, o que ele fez com você, como mulher, não tem justificativa.

Aline reforçou seu descontentamento durante uma conversa com outros brothers, declarando:

— Não me sinto mais confortável e não consigo ver a possibilidade de ficar com ele, nem aqui e nem lá fora.

A sister também conversou com Vilma, mãe de Diogo, que reconheceu os erros do filho.

— Nós erramos. Erramos feio para "caraca", mas eu tive a humildade de te pedir desculpa. Ele também — ressaltou Vilma.

Desconfiança na relação

Aline afirma ter desconfiança em relação ao ator. Globo / Reprodução

Mesmo após as tentativas de Diogo de retomar o vínculo, Aline demonstrou que segue desconfiada do ator. Em uma conversa privada, ela admitiu que teme que o comportamento do brother não seja genuíno.

— Em alguns momentos, eu fico desconfortável de pensar que pode ser isso… Tipo, será que ele está fazendo isso de maneira espontânea ou é algo que ele precisa fazer? — questionou.

Ela também revelou que a situação dentro do reality tem sido desgastante:

— Às vezes, meio que me sufocava. Mas não é me sufocar no sentido de que era você querendo me apagar ou me abafar. Acho que era mais a desconfiança.