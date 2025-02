Paulo Mendes é Tomás em "Mania de Você". Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

Mania de Você promete entregar emoção aos telespectadores nesta terça-feira (18). Além do resumo da trama do horário das 21h da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá no universo das novelas nesta noite.

Mania de Você - RBS TV, 21h20min

Mércia relembra a Luma que ela é a chefe do Albacoa. Viola pede ao pessoal do abrigo um voto de confiança para Filipa. Viola e Rodhes levam Filipa até Mavi e Luma, e a portuguesa avisa ao empresário que vai à polícia se entregar. Tomás aconselha Sirlei a procurar um trabalho honesto para reconquistar Berta. Fátima orienta Berta a não expulsar Ísis de casa nesse momento, até que elas descubram quem é o verdadeiro pai de Tomás. Daniel se incomoda com as perguntas de Cristiano. Viola avisa a Rudá que encontrou Filipa. Viola implora para Rudá não fugir da prisão. Mavi pergunta a Mércia o que ela pretende fazer com o Albacoa.

Garota do Momento - RBS TV, 18h25

Ronaldo sente ciúmes de Beto com Bia. Topete conta a Carlito que pediu Eugênia em namoro para honrar um acordo com Alfredo. Bia afirma a Ronaldo que não deseja mais beijá-lo. Lígia aceita receber o show de Verônica Queen em sua boate. Lígia comemora o sucesso de seu show com Vera. Bia sonha com Beto. Vinícius desabafa com Ulisses. Carlito conta para Érico que flagrou Marlene com Juliano. Clarice tem uma nova lembrança de seu passado. Alfredo e Sérgio testam Topete em um programa de TV. Bia beija Beto.

Volta Por Cima - RBS TV, 19h40min

Madalena deixa o galpão após ver Jão e Silvia juntos. Violeta discute com Osmar, que decide sair de casa. Ana Lúcia se envergonha ao descobrir que todos na empresa sabem do verdadeiro emprego de Cacá. Matias procura Madalena. Rodolfo e Gigi estranham o modo como Gerson fala sobre Roxelle. Edson tem uma sessão de terapia com Bernardo. Roxelle é apresentada como musa da escola de samba, e Rosana finge animação. Gigi sente ciúmes de Bernardo. Gerson e Roxelle ficam juntos. Marco se surpreende ao saber que Osmar deixou a casa de Violeta. Cacá procura Jão no trabalho e acaba passando mal. Silvia tenta falar com Madalena sobre Jão.

Força de Mulher - Record, 21h

O resumo do capítulo não foi divulgado pela emissora.

A Caverna Encantada - SBT, 21h05min

Para distrair o foco de Norma na pedra, Shirley e Wanda comentam com Norma que há uma fonte de petróleo na cidade de Milagres e avisam Anna sobre investigação da diretora.