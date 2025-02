Agatha Moreira é Luma em "Mania de Você". Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

Mania de Você promete entregar emoção aos telespectadores nesta quarta-feira (19). Além do resumo da trama do horário das 21h da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá no universo das novelas nesta noite.

Mania de Você - RBS TV, 20h35min

Mércia diz a Mavi e a Luma que eles devem confiar nela. Mércia enfrenta Molina. Luma procura irmã Sônia para descobrir o crime que Mércia cometeu no passado. Diana e Bruna demonstram preocupação com a saúde de Hugo. Mércia deixa claro para Molina que sua decisão já está tomada. Luma ameaça Mércia com as informações que tem sobre seu passado.

Garota do Momento - RBS TV, 18h05min

Beto afirma a Bia que ama Beatriz. Beatriz provoca Bia, contando que será atriz. Topete é aprovado por seu patrocinador. Celeste pede que Lígia entregue uma carta para Edu. Beatriz confronta Bia sobre o beijo em Beto. Érico alerta Marlene sobre Juliano. Jacira propõe aliança a Nelson para separar Alfredo de Anita. Bia afirma a Maristela que sabotará a carreira de Beatriz. Bia pede ajuda a Juliano. Anita sofre ao ver Nelson a difamando. Sérgio comunica a Alfredo que sua popularidade despencou. Juliano propõe patrocinar a nova novela, desde que Bia seja a protagonista.

Volta Por Cima - RBS TV, 19h15min

Madalena é reticente ao conversar com Silvia. Cacá consegue a atenção de Jão. Osmar exige que Marco se mantenha afastado de Violeta. Sebastian admira o comportamento de Joyce. Silvia convida Jão para jantar em sua casa. Cida mente para Jão sobre Madalena. Sidney grava um depoimento para o documentário do Dragão Suburbano. Osmar se encontra com Joyce. Tati sugere que Jin desfile pelo Dragão Suburbano, e Madalena o surpreende com uma proposta. Gigi destrata Belisa e Sebastian. Nando passa mal, e Rosana e Edson o levam para o hospital. Rafa encontra os anabolizantes de Miranda. Marco faz uma visita para Violeta. Cida e Sidney veem Madalena com Matias. Jão se espanta com a presença de Cacá na casa de Silvia.

Força de Mulher - Record, 21h

Idil tenta tirar Ceyda do sério. Enver diz para Arif que precisa arrumar um emprego. Emre pede que Ceyda e Hatice continuem a trabalhar para ele. Idil pede a Emre para ficar na casa dele, e o rapaz se irrita.

A Caverna Encantada - SBT, 21h05min

Mais tarde, no SBT, o diretor da novela comunica a Fafá que ela tem perfil de protagonista para o próximo folhetim da emissora. Elisa quer agradar Norma a todo custo e tenta preparar o melhor café.