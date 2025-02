Mania de Você promete entregar emoção aos telespectadores nesta segunda-feira (10). Além do resumo da trama do horário das 21h da TV Globo , Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá no universo das novelas nesta noite.

Mania de Você - RBS TV, 21h20min

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Ronaldo afirma a Bia que não a deixará sabotar o concurso. Celeste sugere que Lígia peça ajuda a Beto. Eugênia e Topete pensam um no outro. Beatriz vence o concurso. Sebastião apoia Vera em sua primeira vez dirigindo. Zélia exige que Flora deixe a cidade. Carlito pede para morar com Érico. Anita oferece abrigo a Érico em sua casa. Jacira confronta Anita. Arlete chora ao descobrir que Flora/Isabel partiu. Flora/Isabel chega à mansão dos Alencar.

Volta Por Cima - RBS TV, 19h40min

Belisa pede para conversar a sós com Gigi. Roxelle exige que Gerson pare de perseguir Yuki. Madalena não deixa Osmar entrar em sua casa. Jão discute com Cacá. Joyce fala com Gigi sobre Belisa. Marco faz uma descoberta sobre seu passado, e fica chocado. Cacá tenta manipular Neuza. Jão decide sair de casa. Osmar se irrita ao saber que terá que assinar um contrato de casamento com Violeta. Marco pensa em tomar o lugar de Gerson. Gigi tira satisfações com Silvia. Matias leva Madalena para ver o seu trabalho. Sai o resultado do exame de DNA de Edson e Jão. Belisa procura Gigi.