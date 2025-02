O Big Brother Brasil 25 entrou em uma nova fase na noite da última terça-feira (4), com a primeira eliminação individual da temporada — Giovanna, irmã de Gracyanne Barbosa, que deixou a casa com 52,61% dos votos. O fim das duplas deve elevar ainda mais a pressão do jogo sobre os participantes. E será que alguém já está precisando ir para a terapia?

A resposta será dada por Dra. Rosângela no Emparedados, o podcast de Zero Hora dedicado à cobertura do BBB 25. A "psicóloga" mais vegana e mais amada do país, personagem do humorista gaúcho Índio Behn, participa do podcast nesta quarta-feira (5), a partir do meio-dia, ao vivo no YouTube e em GZH.

Ao lado das apresentadoras Camila Bengo e Rafaela Knevitz, Dra. Rosângela comenta as últimas dinâmicas do jogo, opina sobre as tretas que marcaram a semana e projeta o futuro da disputa, com a estadia de Gracyanne Barbosa no quarto secreto.

Dra. Rosângela ainda revela qual é o seu participante favorito e quem já está fazendo hora extra no BBB 25, além de dar alguns de seus famosos conselhos "desmotivacionais" aos participantes.