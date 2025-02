Diego e Daniele Hypolito e Gracyanne e Giovanna estão no paredão da semana no "BBB 25"

Irmãos estão mais uma vez no paredão.

O terceiro paredão do Big Brother Brasil 25 foi formado! Diego e Daniele Hypolito e Gracyanne e Giovanna disputam a preferência do público.

Os confinados ainda não sabem, mas na próxima terça-feira (4) apenas um integrante deixará a casa. A partir desta berlinda, as eliminações passam a ser individuais , inaugurando uma nova etapa do jogo .

Além dessa novidade o BBB 25 terá ainda mais emoção nesta semana: a dupla de quem for eliminado irá para o confinamento no quarto secreto e voltará para a casa com imunidade.