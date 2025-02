"Consciência tranquila", diz Rodrigo Bocardi após demissão da TV Globo

Jornalista publicou um breve vídeo nas redes sociais onde disse estar com a "consciência tranquila".

Na noite desta sexta-feira (31), o jornalista publicou um breve vídeo nas redes sociais onde disse estar com a "consciência tranquila" e que atuou durante os 25 anos na emissora com os mesmos princípios.

— Nesse período, eu atuei da mesma forma, 25 anos com os mesmos princípios. Então, é isso que deixa minha consciência tranquila. Bem tranquila. Quero dizer para vocês que vou aparecer mais vezes por aqui (no Instagram), a gente vai se falar mais, a gente tá junto — disse Bocardi.

"Grande susto"

Ele ainda agradeceu à Globo pelo período e disse estar se sentindo bem. Porém, classificou a demissão como "um grande susto" , mas não deu detalhes do que aconteceu.

Com a saída de Bocardi do Bom Dia São Paulo, Sabina Simonato assumiu a apresentação do telejornal matinal de forma interina.