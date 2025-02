Carlos Alberto de Nóbrega é internado em São Paulo

Carlos Alberto de Nóbrega está internado no Hospital Sírio-Libanês para tratar uma virose. Star+ / Divulgação

Carlos Alberto de Nóbrega foi internado em São Paulo nesta semana no Hospital Sírio-Libanês. Aos 88 anos, o comediante deu entrada na unidade de terapia semi-intensiva para tratamento de uma virose. A informação foi confirmada ao Estadão pela assessoria do SBT, que afirma que o quadro do humorista é estável.

Devido à internação, a emissora cancelou as gravações do humorístico A Praça é Nossa que estavam agendadas para esta semana, mas já agendou duas para a próxima. A expectativa é que Carlos Alberto receba alta em breve.

Na noite de terça-feira (25), a esposa do comediante, a médica Renata de Nóbrega, fez uma chamada de vídeo com ele e publicou no Instagram uma foto do apresentador, que aparece sorridente deitado em uma cama de hospital. "Boa noite com saudades", escreveu ela na legenda.

Esta não é a primeira internação do apresentador. Em novembro de 2023, Carlos Alberto sofreu um acidente doméstico e precisou ser internado para uma cirurgia no cérebro. Posteriormente, ele teve que ser readmitido devido a um sangramento, e passou por novo procedimento para a retirada do coágulo. O comediante recebeu alta em janeiro do ano passado.

Renata de Nóbrega, esposa de Carlos Alberto, postou imagem de chamada por vídeo com o apresentador. Instagram@drarenatadenobrega / Reprodução