"BBB 25": Maike e Gabriel selecionam três duplas para ficarem sob a mira do líder; veja quem

Após vencerem a prova que durou mais de 20 horas , a terceira dupla de líderes do BBB 25 já começou o reinado com uma missão nesta sexta-feira (31). Maike e Gabriel colocaram três pares na mira para o paredão.

A dupla de líderes também definiu quem está no vip : João Gabriel e João Pedro, e Eva e Renata. O restante da casa está na xepa.

Dinâmica

No sábado (1º), será realizada a prova do anjo que imuniza a dupla vencedora.

Já o domingo (2) será dia de formação de paredão com duas duplas imunes e quatro duplas indicadas: uma indicação dos líderes da semana, duas pela casa e uma no contragolpe dos indicados no confessionário.