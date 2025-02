Advogado afirma que Matthew Perry teria recebido 27 doses de cetamina antes de morrer 

O advogado supervisionou o caso até deixar o cargo, em janeiro deste ano. Segundo ele, Matthew recebeu doses extras, fora de sua terapia convencional no tratamento de ansiedade e depressão. Além disso, as drogas analgésicas eram administradas por "pessoas que deveriam ter mais responsabilidade".

Produções que investigam a morte do ator pipocaram no streaming. O documentário Matthew Perry: A Hollywood Tragedy foi lançado na terça-feira (25) na plataforma Peacock. O filme analisa os momentos finais do intérprete de Chandler.